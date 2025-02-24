Тимоти Шаламе неожиданно появился на SAG Awards 2025 с матерью, а не Кайли Дженнер

На церемонии SAG Awards 2025, проходившей в Лос-Анджелесе, Тимоти Шаламе неожиданно появился не в сопровождении своей возлюбленной Кайли Дженнер, а с матерью Николь Фландер.

Более 122 тыс. представителям киноискусства было предоставлено право голоса при выборе лауреатов 31-й ежегодной премии Гильдии киноактеров, и многие знаменитости посетили это событие.

Фландер активно поддерживала сына, бурно аплодируя, когда Шаламе объявили лучшим актером за его воплощение образа Боба Дилана в киноленте «Никому не известный». После объявления результатов она сердечно поздравила триумфатора и крепко обняла его.

Присутствие матери актера вместо его девушки представительницы семейства Кардашьян вызвало вопросы. Выяснилось, что Кайли Дженнер не смогла присутствовать из-за трагической утраты: ушел из жизни ее близкий друг, известный стилист-парикмахер Хесус Герреро, которому было всего 34 года.

Смерть Герреро, причиной которой стали осложнения, вызванные пневмонией, стала шоком для американского шоу-бизнеса. Уроженец Мексики оставил значительный след в индустрии красоты.

Ранее сообщалось, что исполнивший роль русского телохранителя в «Аноре» Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США.