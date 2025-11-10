Тимур Журавель призвал отпустить Станковича домой, пока он не дошел до рукоприкладства
Комментатор Журавель: «Станкович негативит даже на фоне побед»
Фото: [ФК «Спартак»]
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель призвал руководство «Спартака» расстаться с Деяном Станковичем после конфликта тренера красно-белых с его коллегой.
После победы «Спартака» над «Ахматом» в 15-м туре РПЛ (2:1) Станкович вскипел на флэш-интервью после вопроса корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова о судействе.
«Деян срывается и негативит даже на фоне побед. На этом фоне абитуриент Абаскаль был примером самообладания. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?» — написал Журавель в своем телеграм-канале.
По итогам первого круга «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 25 очками, отставая на восемь баллов от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА.
