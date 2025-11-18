Тяга по-русски: атлет готовится сдвинуть самолет весом в 42 тонны в Домодедово

Российский атлет Денис Вовк, признанный одним из сильнейших людей страны, намерен установить новый мировой рекорд в аэропорту Домодедово в январе 2026 года. Его задача — в одиночку сдвинуть с места пассажирский самолет Airbus A320 массой более 42 тонн, пишет REGIONS .

Сейчас спортсмен проходит интенсивную подготовку в Набережных Челнах, где отрабатывает технику буксировки на большегрузных автомобилях. На одном из последних этапов тренировок Вовк успешно передвинул два спортивных «Камаза» общей массой 18,5 тонны, постепенно приближаясь к целевым показателям.

«Эта площадка была выбрана не случайно. Здесь можно тренировать аналогичную механику движения и постепенно увеличивать нагрузку, приближаясь к весу самолета», — рассказал Денис.

Уникальность предстоящего достижения подчеркивает физиологическая особенность Вовка: при собственном весе не более 90 килограммов он регулярно выполняет силовые задания, доступные обычно тяжеловесам массой свыше 150 кг. В его активе уже есть несколько рекордов — от буксировки Sukhoi Superjet 100 в Сочи до перемещения по воде судна в Кронштадте и сдвигания электропоезда «Ласточка».

Новый эксперимент станет логическим продолжением его уникальной карьеры и будет проведен с соблюдением всех мер безопасности на специально подготовленной площадке. Если попытка окажется успешной, Вовк не только установит новый мировой рекорд, но и докажет, что возможности человеческого тела куда больше, чем все представляют.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев выиграл титул чемпиона UFC в полусреднем весе.