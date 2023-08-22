В Подмосковье скоро достроят пешеходный мост вблизи станции Расторгуево

Переход длиной 66 метров будет соответствовать региональным стандартам — с крышей, лифтами для комфортного и безопасного перехода маломобильных пассажиров. Как отмечают в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, общая готовность объекта составляет 85 процентов. Строительство, отметим, ведется без остановки движения пригородных поездов.

Отметим, до конца этого года будут обустроены еще четыре разноуровневых пешеходных перехода — в Раменском, Серпухове, Реутове и Люберцах.

Ранее сообщалось, что гандболисты команды «Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области.