Тюкавин назвал молодого российского футболиста, который раньше других уедет в Европу

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос корреспондента Sport24, кто раньше других молодых российских футболистов уедет играть в европейский топ-чемпионат.

По его мнению, первым уедет полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Кислого (полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка — прим.) не отпустят пока — еще рано», — считает Тюкавин.

Что касается его самого, нападающий ответил, что, прежде всего, нужно полностью восстановиться после травмы и хорошо начать следующий год.

Он отметил, что в марте снова будет игра «Динамо» в Ростове-на-Дону. Тюкавин со смехом сказал, что раздумывает, стоит ли туда лететь. 2 марта 2025 года в матче с «Ростовом» он получил травму крестообразных связок и на полгода выбыл из строя.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел 14 матчей за «Динамо» в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре мяча и отдал четыре передачи.

