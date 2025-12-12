Тюкавин подшутил над тещей во время отдыха на Мальдивах

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выложил видео с отдыха на Мальдивах, в котором в шутку пожаловался на свою тещу.

На кадрах жена с тещей фотографируются в океане, а сам Константин занимается с дочкой.

«Взяли помогать с ребенком. Вот так вот помогает», — прокомментировал видео футболист.

Константин Тюкавин женился в июне 2023 года на Алене Шабуровой, с которой был знаком со школьных времен. Александр Тюкавин и Сергей Шабуров, отцы молодых, вместе играли в хоккей с мячом за московское «Динамо». Оба являются многократными чемпионами мира. 8 августа 2024 года у Константина и Алены родилась дочь Теона.

Константин Тюкавин пропустил начало сезона, восстанавливаясь после операции на крестообразных связках, и вернулся в строй только в середине сентября. Нападающий сыграл в 15 матчах чемпионата и Кубка России, забив четыре мяча и отдав четыре передачи.

