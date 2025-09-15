Тюкавин рассмотрел предложение Кокорина перейти в «Арис»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре со Sport24 прокомментировал предложение форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина перейти в его клуб.

Кокорин зазывал Тюкавина перейти в «Арис», соблазняя того еврокубками.

«Кокорин пригласил меня в «Арис»? Значит, поедем туда во время следующей паузы на сборные. Приятно было, что Саша меня пригласил», — отшутился Тюкавин.

В марте Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок и в течение полугода восстанавливался после операции. В матче восьмого тура РПЛ против «Спартака» он впервые после травмы вышел на поле в официальной игре.

23-летний Тюкавин выступает за «Динамо» с 2021 года. За это время он провел за столичный клуб 152 матча во всех турнирах, забил 48 мячей и отдал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €16 млн.