«Только в радость»: защитник «Зенита» рассказал о работе с новым тренером «Химок»

В 2022-2024 годах российский специалист руководил сборной Казахстана, за которую выступает Алип.

Футболист «Зенита» с теплотой вспомнил тренера, сказав, что работать с ним было «только в радость». Также Алип отметил, что сильными сторонами Адиева являются умение мотивировать игроков и подстраивать под соперника тактику команды.

В 25-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Химками», которые на этой неделе поменяли главного тренера, отправив в отставку испанца Франка Артигу. «Химки» готовятся к игре с чемпионом в полном составе. Сообщалось, что игроки основы могут не выйти на матч с «Зенитом» из-за долгов по зарплате, но совместными усилиями РПЛ и руководству клуба нашли выход из ситуации.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев предложил РПЛ подумать над формированием резервного фонда на случай подобных кризисных ситуаций.