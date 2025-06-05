Том Фелтон возвращается во вселенную «Гарри Поттера»

Британский актер Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Об этом сообщает Variety, ссылаясь на комментарий знаменитого слизеринца.

Спектакль, созданный при участии самой Роулинг, переносит зрителей на 19 лет вперед после событий последней книги. Центральным героем стал Альбус Северус Поттер — младший сын Гарри, который поступает в Хогвартс и заводит неожиданную дружбу со Скорпиусом Малфоем, сыном Драко.

Как оказалось, поклонников вселенной ждет «ностальгический бонус»: актер Том Фелтон появится в роли взрослого Драко. Теперь это будет не школьный задира, а взрослый и состоявшийся волшебник.

«Участие в этом спектакле для меня — как замыкание круга, когда я начну играть в „Проклятом дитя“ этой осенью, мне будет столько же лет, сколько самому Драко в пьесе», — прокомментировал 36-летний Фелтон.

Премьера бродвейского спектакля запланирована на 11 ноября 2024 года, а показы продлятся до весны 2026-го.

Ранее сообщалось, что звезде «Гарри Поттера» имплантировали клапан из сердца коровы.