Звезде «Гарри Поттера» имплантировали клапан из сердца коровы

Мириам Марголис, известная по роли профессора Стебль в «Гарри Поттере», перенесла уникальную операцию: ей имплантировали фрагмент коровьего сердца. Актриса заверила поклонников, что восстанавливается и планирует вернуться к работе, сообщил портал Page Six.

84-летней актрисе была проведена процедура транскатетерной замены аортального клапана (TAVR). В ходе этой сложной операции ей установили сердечный клапан, изготовленный из ткани коровы. Сейчас Марголис проходит период восстановления после хирургического вмешательства.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, кинозвезда, известная своим жизнелюбием и сильным духом, сохраняет оптимизм. Мириам Марголис философски относится к вопросам жизни и смерти и стремится к тому, чтобы каждый новый день приносил ей положительные впечатления. Актриса полна решимости продолжать свою карьеру в кино.

Ранее сообщалось, что для съемок «Гарри Поттера» построят мини-город за $1,25 млрд.