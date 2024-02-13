Том Круз объявил об отношениях с бывшей российской моделью
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Знаменитый голливудский актер Том Круз начал встречаться с бывшей российской моделью Эльсиной Хайровой, пишет Daily Mail.
Пару заметили на ужине в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance в пятизвездочном отеле Raffles, где почетным гостем был принц Уильям. Круз и Хайрова прибыли на вечеринку по отдельности, но для друзей их близкие отношения больше не являются тайной.
При этом 61-летний Круз и 36-летняя Хайрова пока предпочитают не фотографироваться вместе.
Ранее Том Круз был трижды женат — на актрисах Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс.
Эльсина Хайрова состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Цветковым.