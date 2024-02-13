Том Круз объявил об отношениях с бывшей российской моделью

Пару заметили на ужине в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance в пятизвездочном отеле Raffles, где почетным гостем был принц Уильям. Круз и Хайрова прибыли на вечеринку по отдельности, но для друзей их близкие отношения больше не являются тайной.

При этом 61-летний Круз и 36-летняя Хайрова пока предпочитают не фотографироваться вместе.

Ранее Том Круз был трижды женат — на актрисах Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс.

Эльсина Хайрова состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Цветковым.