Тонкость и белизна: Гжельский завод в Подмосковье начал выпуск новой редкой коллекции
Гжельский завод в Подмосковье начал выпуск новой редкой коллекции
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Гжельский фарфоровый завод начал выпуск новой коллекции «Безупречная гжель», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая коллекция отличается белизной, прозрачностью и тонкостью. В ведомстве пояснили, что в последние десятилетия изделия на заводе изготавливали из так называемого твердого фарфора. Такая посуда прочная и рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, при этом она достаточно тяжелая.
Необходимость запуска новой линейки обусловлена запросом покупателей, которые хотели бы увидеть классическую кобальтовую роспись и цветную с золочением на более легком и белом фарфоре.
Сейчас на заводе работают над созданием новых и адаптацией классических форм, а также утверждением лучших авторских образцов росписи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке-форуме «Россия» представлен весь колорит региона.