Тонкость и белизна: Гжельский завод в Подмосковье начал выпуск новой редкой коллекции

Новая коллекция отличается белизной, прозрачностью и тонкостью. В ведомстве пояснили, что в последние десятилетия изделия на заводе изготавливали из так называемого твердого фарфора. Такая посуда прочная и рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, при этом она достаточно тяжелая.

Необходимость запуска новой линейки обусловлена запросом покупателей, которые хотели бы увидеть классическую кобальтовую роспись и цветную с золочением на более легком и белом фарфоре.

Сейчас на заводе работают над созданием новых и адаптацией классических форм, а также утверждением лучших авторских образцов росписи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке-форуме «Россия» представлен весь колорит региона.