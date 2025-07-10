«Торпедо» изгнали из РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Торпедо» за попытку организации договорных матчей.

Речь идет о домашних матчах автозаводцев против «Родины», «Урала» и «Шинника».

Владелец клуба Леонид Соболев отстранен от футбола на пять лет, бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов — на десять. Оба фигуранта находятся под арестом, следствие продолжается, но КДК РФС вынес решение на основе собственного расследования.

Также «Торпедо» оштрафовано на 5 млн руб.

В пятницу, 11 июля, в заочном режиме пройдет заседание исполкома РФС ­— на нем решится, кто заменит «Торпедо». Основных претендентов два — «Оренбург», занявший 15-е место в РПЛ, и «Урал», финишировавший пятым в Первой лиге.

Президент РПЛ Александр Алаев назвал большим вызовом «для всех нас» исключение клуба из РПЛ практически за неделю до старта чемпионата.

Ранее генсек Максим Митрофанов заявил, что в случае исключения «Торпедо» в сезоне 2025/2026 РПЛ сыграют 15 команд.