«Торпедо» изгнали из РПЛ
КДК РФС исключил московское «Торпедо» из числа участников РПЛ
Фото: [ФК «Торпедо»]
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Торпедо» за попытку организации договорных матчей.
Речь идет о домашних матчах автозаводцев против «Родины», «Урала» и «Шинника».
Владелец клуба Леонид Соболев отстранен от футбола на пять лет, бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов — на десять. Оба фигуранта находятся под арестом, следствие продолжается, но КДК РФС вынес решение на основе собственного расследования.
Также «Торпедо» оштрафовано на 5 млн руб.
В пятницу, 11 июля, в заочном режиме пройдет заседание исполкома РФС — на нем решится, кто заменит «Торпедо». Основных претендентов два — «Оренбург», занявший 15-е место в РПЛ, и «Урал», финишировавший пятым в Первой лиге.
Президент РПЛ Александр Алаев назвал большим вызовом «для всех нас» исключение клуба из РПЛ практически за неделю до старта чемпионата.
Ранее генсек Максим Митрофанов заявил, что в случае исключения «Торпедо» в сезоне 2025/2026 РПЛ сыграют 15 команд.