«Торпедо» решило уволить главного тренера после провального старта

Во вторник, 29 июля, в «Торпедо» запланировано собрание с участием акционеров клуба, которое решит судьбу главного тренера команды Олега Кононова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, специалисту могут дать провести матч третьего тура против «СКА-Хабаровск», а могут уволить сразу.

Кононов возглавляет «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством команда завоевала путевку в РПЛ, но была исключена из высшего дивизиона из-за попыток руководства клуба организовать договорные матчи.

На фоне этих новостей «Торпедо» неудачно стартовало в Первой лиге. Автозаводцы проиграли дебютанту лиги «Челябинску» (2:3) и сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о трансферных новостях команд РПЛ.