«Торпедо» собирается уволить русского бразильца Ари

В «Торпедо» приняли решение завершить сотрудничество с Ари, назначенным спортивным директором в декабре прошлого года, сообщил портал Metaratings.ru.

Бразильца с российским паспортом, успешно игравшим за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», обвиняют в том, что тот организовал трансфер нападающего Алессона из клуба «Вила Нова» за €700 тыс. — серьезные деньги для клуба Первой лиги. Алессон сыграл около 200 минут во всех матчах и не отметился результативными действиями.

«Торпедо» неудачно играет весной, на отрезке из девяти туров автозаводцы только 11-е. При этом команда продолжает претендовать на возвращение в РПЛ. За четыре тура до конца турнира «Торпедо» занимает второе место (55 очков после 30 матчей). Правда, рядом находятся другие претенденты на повышение в классе — «Черноморец» (54), «Сочи» (53) и «Урал» (50). Лидирует в Первой лиге «Балтика» (66), которая фактически гарантировала возвращение в элиту.

Ари категорически отверг слухи о своем увольнении, назвав их ложью.

В РПЛ по итогам 26-го тура «Краснодар» оторвался от идущего вторым «Зенита» на четыре очка.