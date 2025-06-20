«Торпедо» удалило информацию о руководстве клуба с официального сайта

Футбольный клуб «Торпедо» удалил со своего официального сайта всю информацию о руководстве клуба.

Это произошло после того, как 19 июня стало известно, что против совладельца клуба Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело о даче взятки футбольному судье. По этой статье футбольным функционерам грозит срок до семи лет.

«Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и завоевало путевку в РПЛ. Однако теперь ситуация может измениться. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, РФС может потребовать подтверждение финансирования «Торпедо». Если возникнут сомнения в финансовой состоятельности автозаводцев, то их место в РПЛ могут отдать «Оренбургу».