Традиционное первенство по боксу состоялось в подмосковном Егорьевске

В Егорьевске состоялось традиционное открытое соревнование по боксу, приуроченное ко Дню Победы, которое было организовано спортивной школой «Виктория».

Отмечается, что всего в первенстве приняли участие более пятидесяти спортсменов из Егорьевска, Коломны, Зарайска и Шатуры. Согласно правилам бокса, если спортсмен выигрывает четыре таких муниципальных соревнования в течение года, он получает третий юношеский разряд.

«Я занимаюсь боксом, чтобы иметь возможность защитить свою маму и Родину. Хочу стать чемпионом России», — поделился своими мотивами один из участников соревнований Ярослав Санченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развивают различные президентские проекты.