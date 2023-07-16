Традиционный полумарафон «Сергиевым путем» состоялся накануне в Подмосковье

Свыше тысячи восьмисот спортсменов приняли участие в полумарафоне «Сергиевым путем», тем самым став самым массовым стартом «Суперлиги Подмосковья». Об этом заявили в региональном Минспорта.

Старт полумарафона «Сергиевым путем» располагался на Красногорской площади. Основной маршрут пролегал по центральным улицам Сергиева Посада и вдоль различных достопримечательностей.

Отмечается, что теперь спортсмены смогут испытать свои возможности уже в середине августа в рамках полумарафона «Золотой павлин», который пройдет в Серпухове, а также в начале октября на кросс-полумарафоне «ОдинцовоRUN».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства ФОКа в Можайске.