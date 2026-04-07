«Трактор» решил разогнать всех легионеров

Все легионеры челябинского «Трактора» покинут команду по окончании сезона, сообщил на пресс-конференции генеральный менеджер хоккейного клуба Алексей Волков.

«Трактор» решил расстаться с американцами Джорданом Гроссом и Логаном Дэем, словаком Михалом Чайковски и канадцем Джошем Ливо.

32-летний Ливо считался главным приобретением уральцев перед началом сезона. Канадец в итоге стал лучшим бомбардиром «Трактора» в чемпионате с 65 (26+39) очками, а также забросил три шайбы в плей-офф. Однако челябинцы решились на крутые перемены после того, как команда выбыла в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию «Ак Барсу» со счетом 1-4.

Кроме того, «Трактор» покинет опытный нападающий Владимир Жарков.

