«Трактор» решил разогнать всех легионеров
Генменеджер «Трактора» Волков: «Все легионеры покинут команду»
Фото: [Джош Ливо/ХК «Трактор»]
Все легионеры челябинского «Трактора» покинут команду по окончании сезона, сообщил на пресс-конференции генеральный менеджер хоккейного клуба Алексей Волков.
«Трактор» решил расстаться с американцами Джорданом Гроссом и Логаном Дэем, словаком Михалом Чайковски и канадцем Джошем Ливо.
32-летний Ливо считался главным приобретением уральцев перед началом сезона. Канадец в итоге стал лучшим бомбардиром «Трактора» в чемпионате с 65 (26+39) очками, а также забросил три шайбы в плей-офф. Однако челябинцы решились на крутые перемены после того, как команда выбыла в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию «Ак Барсу» со счетом 1-4.
Кроме того, «Трактор» покинет опытный нападающий Владимир Жарков.
