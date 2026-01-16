В НХЛ высказались о возможном уходе Овечкина по окончании сезона

Летом истекает контракт 40-летнего россиянина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Надеюсь, это не произойдет в ближайшем будущем. Но это дело Алекса, и его любое решение мы уважаем. Если вы намекаете, что это может быть его последний год, — я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно», — привел слова комиссионера лиги журналист Тарик Эль-Башир.

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ после дебюта в 2005 году. Все это время он выступал за океаном только за одну команду. В 2018 году россиянин стал с «Вашингтоном» обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин сыграл в 1539 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1664 (917+747) очков. В апреле нападающий стал рекордсменов лиги по заброшенным шайбам за всю историю, превзойдя достижение знаменитого Уэйна Гретцки. Овечкин девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу), три раза — «Харт Трофи» (лучшему игроку регулярного чемпионата), по разу — «Колдер Трофи» (лучшему новичку), «Арт Росси Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф).

