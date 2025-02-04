Трамп принял российских хоккеистов в Белом доме

Российские хоккеисты «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, а также другие спортсмены из Санрайза встретились с президентом США Дональдом Трампом. Прием транслировался на официальном YouTube-канале Белого дома.

Хоккеисты подарили американскому президенту золотую клюшку и хоккейные свитера с номерами 47 и 45-47 — намек на президентские сроки Трампа.

«Флорида Пантерз» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Членами команды являются три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Ранее сообщалось о том, что легендарные хоккеисты и жители Дубны провели зрелищную игру на льду.