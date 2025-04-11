Трамп рассказал, что ходатайствовал об обмене Карелиной по просьбе главы UFC

«Это была просьба нашего общего друга. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что Карелина в отношениях с одним из бойцов. Мы поговорили с президентом Путиным об этом и заключили сделку», — сказал Трамп.

Карелина является невестой боксера Криса ван Гердена.

В 2022 году ее осудили на 12 лет за донат украинскому фонду. 10 апреля ее освободили и обменяли на Артура Петрова, которого в США обвиняли в контрабанде и нарушении экспортного контроля.

Стало известно, что переданная США Карелина оставила в Екатеринбурге долгов на сумму более 300 тыс. руб.