Трамп рассказал, что ходатайствовал об обмене Карелиной по просьбе главы UFC
Дональд Трамп: Дана Уайт попросил помочь в освобождении Карелиной
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что глава UFC Дана Уайт посодействовал освобождению осужденной в России за госизмену Ксении Карелиной.
«Это была просьба нашего общего друга. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что Карелина в отношениях с одним из бойцов. Мы поговорили с президентом Путиным об этом и заключили сделку», — сказал Трамп.
Карелина является невестой боксера Криса ван Гердена.
В 2022 году ее осудили на 12 лет за донат украинскому фонду. 10 апреля ее освободили и обменяли на Артура Петрова, которого в США обвиняли в контрабанде и нарушении экспортного контроля.
Стало известно, что переданная США Карелина оставила в Екатеринбурге долгов на сумму более 300 тыс. руб.