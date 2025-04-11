Переданная США Карелина оставила в России долгов на сотни тысяч рублей

Ксения Карелина, которая была осуждена за государственную измену, но недавно получила помилование от президента Владимира Путина и была передана США в рамках обмена, оставила в Екатеринбурге долги на сумму более 300 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

На данный момент не сообщается никаких подробностей о том, как и почему у Карелиной появились эти долги.

«В ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тыс. руб.», — приводится в публикации.

Ксения Карелина, признанная виновной в государственной измене, была задержана в Екатеринбурге за оказание финансовой помощи украинским военным. После того как она признала свою вину, ей был вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы в колонии.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Абу-Даби российская сторона освободила Ксению Карелину, имеющую гражданство как США, так и России. В прошлом году она была осуждена и приговорена к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Соединенные Штаты в качестве ответного жеста доброй воли освободили Артура Петрова, обладающего гражданством Германии и России. Он был задержан в 2023 году на Кипре по запросу американских властей, которые подозревают его в незаконном экспорте микроэлектроники.