Трамп заявил, что его не волнует участие сборной Ирана в чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп в своей привычной манере высказался о возможном участии сборной Ирана в чемпионате мира, который летом должен пройти в трех странах Америки.

«Мне действительно все равно. Иран — это страна, которая потерпела серьезное поражение. Они выдыхаются», — цитирует Трампа Politico.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.

На этом фоне президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил снятие сборной с чемпионата мира, но уточнил, что решение по этому вопросу примет руководство страны.

Сборная Ирана на чемпионате мира попала в группу с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом. Все три матча иранцев на групповом этапе должны пройти на территории США.

Ранее футболистки Ирана в знак протеста замолчали во время исполнения национального гимна в матче Кубка Азии против Южной Кореи.