Протест на поле: футболистки сборной Ирана замолчали во время национального гимна

Женская национальная команда Ирана по футболу провела акцию молчаливого протеста на Кубке Азии, отказавшись исполнять государственный гимн перед матчем группового этапа против Южной Кореи. Об этом сообщает The Guardian.

Спортсменки предпочли хранить молчание, пока звучала официальная мелодия их страны. Стоит подчеркнуть, что иранская сборная является единственным представителем Ближнего Востока, сумевшим пройти квалификацию и пробиться на этот престижный турнир в 2026 году.

Спортивная часть встречи завершилась победой южнокорейских футболисток со счетом 3:0. После завершения игры главный тренер сборной Марзие Джафари столкнулась с многочисленными вопросами журналистов, касающимися недавних событий на родине. В частности, представителей СМИ интересовало отношение коллектива к военным ударам со стороны США и Израиля по территории исламской республики, а также к сообщениям о гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Джафари категорически отказалась давать какие-либо комментарии по поводу политической ситуации и трагических событий в руководстве страны. Она предпочла сосредоточиться исключительно на спортивной составляющей турнира, игнорируя попытки связать действия своих подопечных с текущим военным конфликтом.

Ранее в Азии начался топливный кризис из-за войны в Иране.