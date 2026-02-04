Траньков без прогнозов: как травма Петросян может изменить ее путь к ОИ-2026?
Траньков отказался прогнозировать выступление травмированной Петросян на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отказался строить прогнозы о выступлении фигуристки Аделии Петросян на Играх-2026 после сообщений о ее травме.
Траньков в разговоре с «Советским спортом» отметил, что любая серьезная травма неизбежно меняет тренировочный процесс.
«Подготовка — положительного в этом точно ничего нет. Я не делаю никаких прогнозов насчет ее выступления на ОИ, и у меня нет никаких мыслей по поводу этого», — заявил чемпион.
Ранее о проблемах с самочувствием Петросян сообщила ее тренер Этери Тутберидзе. По ее словам, фигуристка жаловалась на боль, которая сковывает движения и мешает тренироваться в первые дни нового года.
На данный момент характер и серьезность повреждения Аделии Петросян не раскрываются. Неясно, в какой форме спортсменка подходит к старту Олимпиады, до которой осталось всего три дня.
Ранее врач Безуглов рассказал, как американка Линдси Вонн может выступить на Олимпиаде с порванными «крестами».