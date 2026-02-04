Врач Безуглов рассказал, как американка Линдси Вонн может выступить на Олимпиаде с порванными «крестами»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, есть ли у американской горнолыжницы Линдси Вонн шанс выступить на Олимпийских играх.

41-летняя олимпийская чемпионка сообщила о разрыве крестообразной связки и повреждении мениска на январском этапе Кубка мира. Тем не менее, она планирует выступить на Олимпиаде, ради которой возобновила спортивную карьеру.

Безуглов рассказал, что в его практике были случаи, когда спортсмен продолжал выступать с разрывом «крестов».

«Мощный мышечный корсет и специально подобранный брейс на фоне интенсивной терапии могут позволить выступить. Другой вопрос — как выступить… Но после истории с Далалояном я вообще ничему не удивлюсь», — сказал Безуглов.

В апреле 2021 года Артур Далалоян порвал ахилл, а через три месяца стал олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике.

Линдси Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. В ее активе четыре победы в общем зачете Кубка мира. Спортсменка объявила о завершении карьеры в 2019 году, но через пять лет решила ее возобновить.

