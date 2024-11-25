Травмированный Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выездные матчи в НХЛ

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который будет отсутствовать до шести недель из-за травмы ноги, присоединится к команде на предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида Пантерз». Об этом сообщил тренер клуба Спенсер Карбери.

Вашингтон сыграет с «Флорида Пантерз» в ночь на 26 ноября, а через два дня ожидается встреча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

39-летний Овечкин получил травму ноги 19 ноября во время игры с «Ютой» после столкновения с нападающим соперника Джека Макбейна. Его удалось вывести с льда только с помощью товарищей по команде.

Позже «Вашингтон» сообщил, что у Овечкина диагностирован перелом левой малоберцовой кости, и он пропустит от четырех до шести недель. Это самая эта серьезная травма в его карьере, и он не сможет принять участие как минимум в 13 матчах клуба.

Ранее сообщалось, что Овечкин отказался лететь через океан в Россию, чтобы лечить на родине перелом ноги, полученный в одной из последних встреч регулярного чемпионата Лиги.