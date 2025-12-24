Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что Валиевой предстоит сложный путь возвращения

Трехкратная олимпийская чемпионка, легенда фигурного катания Ирина Роднина высказала сдержанную оценку перспектив возвращения на лёд российской фигуристки Камилы Валиевой, у которой подходит к концу четырёхлетний срок дисквалификации. По мнению Родниной, в текущий момент крайне сложно прогнозировать карьерные возможности спортсменки.

Депутат Госдумы и известный специалист не разделила энтузиазма в связи с предстоящим возобновлением выступлений Валиевой. Роднина подчеркнула, что фигуристке фактически придётся стартовать с нуля, поскольку все её предыдущие результаты были аннулированы решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Комментируя ожидания публики, Ирина Роднина выразила скепсис: «Все ждут от нее феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение».

Она акцентировала, что на сегодняшний день совершенно неясно, сможет ли Камила Валиева выдержать жёсткую конкуренцию в обновлённом составе российского и мирового фигурного катания. По заключению Родниной, дать точный ответ на этот вопрос способен лишь тренер, который сейчас работает со спортсменкой и видит её текущую готовность. Таким образом, путь к новым победам для Валиевой, по оценке эксперта, будет сопоставим с началом карьеры для новичка.