Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин умер в 68 лет

Знаменитый спортсмен, трехкратный чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Ректор этого вуза Алексей Тарасов сообщил, что отечественный спорт понес невосполнимую утрату.

«Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников», — указал педагог.

Дитятин выиграл сразу две серебряных медали на Олимпиаде в 1976 году. В 1980 году в Москве он взял медали во всех дисциплинах, поставив своеобразный рекорд, так и не побитый никем: ему достались три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды. Чемпионом мира он становился семь раз, и еще дважды делался чемпионом Европы. Впоследствии спортсмен стал тренером, а затем и заведующим кафедрой гимнастики в педуниверситете.

