Первого в мире бодибилдера-вегетарианца не стало в 47 лет

В Индии на 48-м году жизни скончался Вариндер Сингх Гуман, первый в мире профессиональный бодибилдер, придерживавшийся вегетарианской диеты. Причиной смерти стал обширный инфаркт, случившийся во время реабилитации после плановой операции на руке. Об этом сообщает India Today.

Индийский актер и культурист Вариндер Сингх Гуман, доказавший, что для построения мускулистого тела не обязательно употреблять мясо, умер от остановки сердца. Спортсмен находился в больнице города Амритсар, где успешно перенес хирургическое вмешательство на бицепсе, однако его организм не справился с послеоперационной нагрузкой.

Гуман вошел в историю как уникальный атлет, добившийся мирового признания без животных белков. Его карьера взлетела в 2013 году, когда Арнольд Шварценеггер лично выбрал его для продвижения своего бренда в Азии, назвав индийского коллегу невероятным талантом. Помимо титулов «Мистер Индия» и серебра на «Мистер Азия», Гуман реализовался в Болливуде, снявшись в блокбастере «Тигр 3» вместе с Салманом Ханом. Его трагический уход ставит перед спортивным сообществом вопросы о долгосрочном влиянии интенсивных нагрузок и специфических диет на здоровье сердца.

