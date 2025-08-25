Тренер «Балтики» Талалаев предложил отправить эксперта Бубнова в профилакторий

Он заявил, что Бубнов своими высказываниями объединил команду и болельщиков, и сейчас «все едино болеют за «Балтику».

«Такой рекламы, как он, еще никто нам не делал. Поэтому предлагаю руководителям клуба сделать ему абонемент на футбол. Может быть, визит на какую-нибудь игру «Балтики». В профилакторий в Светлогорске отвезти, спокойненько дать ему возможность подлечиться, чтобы более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы», — сказал Талалаев.

Ранее эксперт и тренер схлестнулись в ходе шоу «Коммент.Live». 52-летний Талалаев возмутился тем, что 69-летний Бубнов обращается к нему на «ты», и потребовал от ведущих «заткнуть» собеседника.

Дебютант РПЛ «Балтика» не проигрывает в шести первых матча чемпионата и занимает четвертое место с 12 очками.