Тренер Божович рассказал, почему Николич ушел из ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива», «Москвы» и «Динамо» Миодраг Божович в интервью с «Чемпионатом» заявил, что не удивлен тем, что Марко Николич покинул ЦСКА.

«Я точно знаю, что Николич очень-очень хотел работать в Европе и искал варианты. С АЕКом он будет играть в еврокубках. Думаю, для него это было очень важно. Не думаю, что он погнался за деньгами. Тут чисто спортивные мотивы. 100%», — сказал специалист.

Марко Николич отработал в ЦСКА один сезон, по итогам которого завоевал с клубом бронзовые медали чемпионата и Кубок России. Он заявлял, что его следующей целью будет победа в РПЛ, но покинул армейский клуб, как только получил предложение из греческого АЕКа.

Главным тренером ЦСКА назначен швейцарец Фабио Челестини. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как ранее в РПЛ работали специалисты из Швейцарии.