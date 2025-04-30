Тренер «Динамо» Личка в случае увольнения поедет в Прагу греться

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка на пресс-конференции после кубкового матча со «Спартаком» рассказал, чем займется в случае увольнения.

Специалист отметил, что контракт с «Динамо» у него истекает по окончании сезона и пока никто в клубе с ним не говорил о возможности продления.

«Если бы сегодня или завтра приняли решение убрать меня из клуба, поеду домой. В Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно!» — пошутил чешский тренер.

Личка заявил, что не расстроится в случае увольнения, поскольку «есть тренеры и лучше меня». В этом контексте чех упомянул имя Хосепа Гвардиолы.

Личка возглавляет «Динамо» второй сезон. До этого он три года успешно проработал в «Оренбурге». Московское «Динамо» выбыло из Кубка России, а в РПЛ бело-голубые идут на пятом месте и вряд ли смогут повторить прошлогодний успех — завоевать бронзовые медали.

«Динамо» уступило «Спартаку» в полуфинале пути регионов Кубка России (1:2). У красно-белых первый гол за клуб забил Ливай Гарсия, самое дорогое приобретение «Спартака» за всю историю.