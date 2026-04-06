Тренер «Динамо» объяснил, почему его «задолбал» канадский нападающий

Во врем одного из матчей серии с минским «Динамо» арбитр подъехал к скамейке москвичей, чтобы предупредить о дисциплинарном штрафе Комтуа. В соцсетях позже появился ролик, где Козлов говорит арбитру: «10-й задолбал? Сейчас я ему скажу. Слушай, он меня тоже это уже… Он меня тоже уже задолбал».

Тренер объяснил, что он специально старался снизить градус напряжения, чтобы арбитр не наказывал канадца лишком строго.

«Максим всегда играет в тело, но чересчур много говорит с судьями, за что не раз был наказан. В той ситуации я не мог поступить иначе», — сказал Козлов.

27-летний Максим Комтуа отыграл за московское «Динамо» два сезона. Ранее он выступал в НХЛ за «Анахайм Дакс», проведя за клуб более 200 матчей. Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко заявил о желании канадского нападающего продолжить карьеру в Москве.

«Динамо» провалило сезон, вылетев из Кубка Гагарина после первого раунда.