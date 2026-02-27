Тренер фигуристов Глейхенгауз слышал русскую речь на Олимпиаде чаще, чем английский язык

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, который на Олимпийских играх в Италии сопровождал фигуристку Аделию Петросян, рассказал Sport24 о своих впечатлениях от международной «тусовки» в фигурном катании.

«У меня было ощущение, что русской речи было больше. Я не понимал, на каком языке мне с людьми разговаривать. То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. Я начал себя чувствовать уже как-то неловко, потому что идет какая-то компания: Ника Егадзе, Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Стивен Гоголев. Потом к парникам идешь общаться, тоже все на русском разговаривают», — рассказал Глейхенгауз.

Специалист отметил, что только когда приходилось общаться с корейцами и японцами, он действительно понимал, что находится на международных соревнованиях.

К участию в Олимпийских играх были допущены только два российских спортсмена — Аделия Петросян и Петр Гуменник, они заняли шестые места в своих дисциплинах. При этом в составе других сборных было немало бывших экс-россиян, а также спортсменов и тренеров с российскими корнями.

Так, олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров тренируется у российского специалиста Алексея Урманова. По возвращении в Астану спортсмена и его тренера власти наградили трехкомнатными квартирами в столице Казахстана.