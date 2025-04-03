Тренер «Галатасарая» картинно упал после того, как Моуринью ущипнул его за нос

Руководитель турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Окан Бурук театрально упал, схватившись за лицо, когда тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью от всей души ущипнул его за нос. Это произошло после футбольной четвертьфинальной игры на Кубок Турции.

Таким образом португалец вернул своему коллеге по цеху своеобразный должок. В прошлом Бурук критиковал Моуринью, называя его «нытиком», из-за того, что испанский журналист выражал недовольство работой судей.

В заключительной части встречи между командами «Фенербахче» и «Галатасарай» возникла потасовка, в результате которой судья удалил с поля сразу трех игроков.

Футбольный клуб «Галатасарай» в итоге одержал волевую победу над «Фенербахче» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал национального кубка. Там он встретится с командой «Коньяспор».

В другой паре «Трабзонспор» сразится с победителем матча между «Бешикташем» и «Гезтепе».

Ранее агент Герман Ткаченко назвал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова самым востребованным за границей футболистом.