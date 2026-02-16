Тренер Ги Буше сравнил «Авангард» со сборной Канады

Он отметил, что «Авангард» действовал в силовой манере, дал мало шансов сопернику, а сам создавал моменты в атаке.

«Мы, в принципе, уже играем в том же стиле, что и сборная Канады сейчас на Олимпиаде. Я девять раз был тренером Канады на турнирах, прекрасно понимаю, как необходимо действовать. Те самые привычки, которые приводят к успеху, мы стараемся развивать в игроках, закладывать в них», — сказал Ги Буше.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав 82 очка в 55 матчах.

Сборная Канады уверенно вышла в четвертьфинал олимпийского турнира после трех побед на групповом этапе.