Тренер Ги Буше сравнил «Авангард» со сборной Канады

Тренер «Авангарда» Буше: «Мы уже играем в том же стиле, что и сборная Канады»
Фото: [ХК «Авангард»]
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высоко оценил игру своей команды в матче КХЛ против челябинского «Трактора» (6:2).
Он отметил, что «Авангард» действовал в силовой манере, дал мало шансов сопернику, а сам создавал моменты в атаке.
«Мы, в принципе, уже играем в том же стиле, что и сборная Канады сейчас на Олимпиаде. Я девять раз был тренером Канады на турнирах, прекрасно понимаю, как необходимо действовать. Те самые привычки, которые приводят к успеху, мы стараемся развивать в игроках, закладывать в них», — сказал Ги Буше.
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав 82 очка в 55 матчах.
Сборная Канады уверенно вышла в четвертьфинал олимпийского турнира после трех побед на групповом этапе.