Тренер Канады высказался о скандальном голе чехов в четвертьфинале Олимпиады

За семь минут до конца третьего периода чехи вышли вперед (3:2), когда Онджей Палат забросил шайбу в контратаке. При этом никто не заметил, что у сборной Чехии на площадке уже давно находилось шесть полевых игроков. Канада сравняла счет в концовке основного времени, а в овертайме Митч Марнер принес «Кленовым листьям» победу.

«Думаю, это случилось из-за масштабности ситуации. Напряженный момент в матче отвлек многих от мысли о том, сколько людей на самом деле находится на льду. Поверьте, я нахожусь на скамейке запасных уже очень давно, и кто-то всегда такое видит. Кто-то обычно об этом говорит. Игроки в курсе больше всех, но я не слышал, чтобы кто-то об этом говорил. Это одна из тех уникальных ситуаций, которая прошла мимо всех, кто должен быть начеку», — сказал Купер.

Примечательно, что никто из сборной Канады не протестовал после гола.

В полуфинале хоккейного турнира 20 февраля сборная Канады сыграет с Финляндией, команда США встретится со Словакией.

Ранее судейство на Олимпиаде раскритиковал главный тренер сборной Чехии Радим Рулик.