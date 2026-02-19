Тренер сборной Чехии раскритиковал судейство на Олимпиаде

В четвертьфинале хоккейного турнира чехи в овертайме уступили сборной Канады (3:4). На протяжении большей части матча подопечные Рулика вели в счете.

«У меня такое ощущение, что все судьи боятся принимать решение против Канады. Сегодня мы противостояли шести полевым игрокам. Я не хочу оправдываться, но видеозаписи могут подтвердить мою правоту. В каждом сыгранном матче у нас два или три замечания по судейству. В этом плане, на мой взгляд, это несправедливый турнир», — сказал Рулик.

Также он отметил, что в Европе и Америке судят по-разному. Если в НХЛ судьи фиксируют нарушение при любом касании клюшкой игрока, идущего на ворота, то на Олимпиаде такие эпизоды остаются без внимания.

Отметим, что сборная Чехии забросила третью шайбу с нарушением правил. Когда Онджей Палат вывел команду вперед в третьем периоде, на площадке уже довольно продолжительное время находилось шесть полевых игроков сборной Чехии, однако судьи этого не заметили.

В полуфиналах хоккейного турнира на Олимпиаде сыграют Канада — Финляндия, США — Словакия.