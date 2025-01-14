Тренер клуба «Манчестер Сити» Гвардиола разводится с женой после 30 лет отношений

53-летний тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола решил развестись после того, как прожил с супругой 30 лет. Об этом сообщил испанский портал Sport.

В данный момент Гвардиоле 53 года. Он встретился со своей нынешней женой Кристиной, когда ему было всего 18. Через несколько лет они начали встречаться, а поженились только в 2014 году. За прошедшие 30 лет у них появилось трое детей. Старшей дочке уже исполнилось 23 года. И вот теперь пара приняла решение о разводе. Она так решила еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

Последние пять лет супруги вели раздельную жизнь. Пеп проживал и работал в Манчестере, а Кристина вела разъездную жизнь между Лондоном и Барселоной, где занималась собственным бизнесом. По имеющимся данным, несмотря на развод, они сохраняют между собой дружеские стабильные отношения.

Ранее сообщалось о разводе, который ведет владелица компании Wildberries Татьяна Ким и ее муж Владислав Бакальчук. В ходе судебного процесса будет решаться вопрос о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, включая указанную фирму.