Тренер «Краснодара» рассказал об изменениях в поведении Галицкого

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Sports.ru рассказал , изменился ли владелец клуба Сергей Галицкий за последние годы.

«Глобально нет: те же энергия, сила, уверенность. Может быть, стал немного спокойнее», — сказал Мусаев.

Он отметил особенную реакцию Галицкого на сложные ситуации: максимальное спокойствие и поиск новых решений.

Главным же достижением владельца «Краснодара» Мусаев назвал уважение со стороны других людей.

Бизнесмен Сергей Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. 17 лет спустя «Краснодар» стал чемпионом страны. В матче 30-го тура, в котором «быкам» была необходима победа, «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выплатил все долги по алиментам и теперь может приезжать в Россию.