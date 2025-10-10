Тренер Крикунов рассказал, что КХЛ потеряла с уходом Ротенберга

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» высказался о ситуации в петербургском СКА, который потерпел пять поражений подряд.

Известный специалист уверен, что предпосылок для увольнения главного тренера Игоря Ларионова нет, и тот исправит положение. Также Крикунов пожалел, что в КХЛ больше не работает бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Он заявил, что без него «скучно стало, пресно как-то». Крикунов считает, что с уходом Ротенберга лига потеряла свою изюминку.

Роман Ротенберг покинул пост главного тренера СКА, после того как команда вылетела в первом круге плей-офф. В ходе минувшего сезона «СЭ» провел опрос, целью которого было выяснить, кто является главным лицом КХЛ. Ротенберг победил в голосовании с большим преимуществом.