Тренер «Локомотива» высказался о переходе Баринова в ЦСКА

Переход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА стал одной из главных новостей зимнего трансферного окна в РПЛ. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал о своем отношение к этому трансферу.

Он отметил, что у него с Бариновым всегда были доверительные, честные отношения, и футболист заранее сообщил ему, что не собирается подписывать новый контракт с «Локомотивом», который заканчивался у него нынешним летом. На тот момент вопрос о переходе в другой клуб уже зимой еще не стоял.

Галактионов подчеркнул, что после того, как новым гендиректором «Локомотива» стал Борис Ротенберг, были предприняты неоднократные попытки «повернуть ситуацию назад».

13 января ЦСКА и «Локомотив» сообщили о переходе Баринова. Железнодорожники получили €2 млн в качестве компенсации за остававшиеся у футболиста полгода контракта. ЦСКА заключил с Бариновым соглашение до лета 2029 года.

