Тренер «Локомотива» взял на себя вину в конфликте с Дзюбой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» о конфликте с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

В 2024 году футболист после того, как «Локомотив» не продлил с ним контракт, обвинил Галактионова в трусости.

«Все, что было в раздевалке и коллективе, с моей стороны это останется внутри. Я всегда говорю о том, что есть две правды. Я не буду вступать в какую-то дискуссию и устраивать какие-то реалити-шоу. Я благодарен Артему Сергеевичу за тот период времени, который у нас был в «Локомотиве». Какие-то вещи действительно были правдой, да, и он это отразил в интервью», — сказал Галактионов.

Он пояснил, что, когда между тренером и игроком остается недосказанность, всегда виноват тренер, поскольку он старше и должен быть мудрее.

«Поэтому можно говорить, что эту ситуацию я беру на себя», — отметил тренер.

Галактионов рассказал, что собирался поговорить с Дзюбой в конце сезона, но после последнего матча он сам оказался в больнице на операции. Клуб объявил о расторжении контракта с нападающим уже без него, а в дальнейшем поговорить с игроком не было возможности.

Артем Дзюба с лета 2024 года выступает за тольяттинский «Акрон».

