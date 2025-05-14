Тренер «Манчестер Юнайтед» оплатит персоналу клуба поездку на финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оплатит поездки сотрудникам клуба на финал Лиги Европы. Об этом стало известно изданию The Athletic.

Как отметил источник, такое решение наставник «красных дьяволов» принял после того, как новый акционер клуба Джим Рэтклифф исключил предоставление билетов на матч для персонала в рамках экономии средств.

Отмечается, что решение Аморима позволит около 30 сотрудникам английского клуба посетить одно из главных футбольных событий Европы. Также работники смогут взять с собой до двух членов семьи или друзей.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в английской премьер-лиге (АПЛ) и переживает один из худших сезонов за последний 51 год.

39-летний Аморим возглавил «Манчестер» в ноябре 2024 года. В английской команде он сменил португальца Эрика тена Хага, который руководил ею с 2022 года.

В финале «Манчестер» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча состоится в среду, 21 мая, в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что ФИФА может изменить регламент, чтобы допустить португальского нападающего Роналду на клубный чемпионат мира.