По данным источника, официально о расставании с итальянским специалистом «Марсель» объявит в среду, 11 февраля.

Де Дзерби попросил об отставке после серии неудач в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. В главном еврокубке «Марсель» не смог пробиться в плей-офф, заняв 25-е место в общем турнире (напомним, далее прошли 24 команды). Последней каплей стало поражение от ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, со счетом 0:5.

После 21 тура «Марсель» занимает четвертое место в чемпионате Франции, отстав от лидирующего ПСЖ уже на 12 пунктов.

Де Дзерби работал в «Марселе» с лета 2024 года. До этого он возглавлял «Палермо», «Беневенто», «Сассуоло», донецкий «Шахтер» и английский «Брайтон».

