Тренер минского «Динамо» получил тортом в лицо в раздевалке

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов получил тортом в лицо в раздевалке после тысячного матча в КХЛ.

Игра с московскими одноклубниками (5:3) стала для Квартальнова тысячной на посту главного тренера команд КХЛ. Он стал первым специалистом, которому покорился этот рубеж.

Торт, которым Квартальнов получил по физиономии, оказался бутафорским. Настоящий праздничный торт, гораздо больших размеров, аккуратно был вывезен с арены для дальнейшего употребления по назначению.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» и сборную Белоруссии с апреля 2023 года. Ранее он был главным тренером «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барса».

После победы над москвичами минское «Динамо» вышло на первое место в Западной конференции КХЛ, набрав 55 очков в 38 матчах.

Ранее стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России.