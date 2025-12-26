Тренер назвал «Спартак» кометой с непредсказуемой траекторией

Футбольный тренер Валерий Овчинников в разговоре с Betonmobile назвал московский «Спартак» самой непредсказуемой командой страны.

Так специалист отреагировал на вопрос о поисках красно-белыми нового главного тренера.

«Если остальные клубы более-менее предсказуемые, то «Спартак» — это комета, которая летает без конца и в любой момент может совершить неожиданный маневр. Тем более, они будут присматриваться и прислушиваться к каким-то странным людям», — сказал Овчинников.

В ноябре «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича. Временно его обязанности исполняет Вадим Романов. Главным кандидатом на вакантную должность называют тренера кипрского «Пафоса» испанца Хуана Карлоса Карседо. В 2012 году он уже работал в «Спартаке» в качестве помощника Унаи Эмери.

«Спартак» завершил первую часть сезона на шестом месте в РПЛ.

Ранее стало известно, что вингер «Динамо» Ульви Бабаев перейдет в «Спартак», несмотря на предостережения члена совета директоров бело-голубых Сергея Степашина.