Тренер Невио Скала ошибочно заявил, что сделал «Спартак» чемпионом России

Известный итальянский тренер Невио Скала, вспоминая в разговоре с Corriere della Sera свою зарубежную карьеру, заявил, что стал со «Спартаком» чемпионом России.

«Я выиграл Межконтинентальный кубок в Германии с дортмундской «Боруссией». Кубок Ататюрка в Турции с «Бешикташем», чемпионат и Кубок Украины с донецким «Шахтером», а также чемпионат России с московским «Спартаком». Прекрасные воспоминания», — сказал Скала.

На самом деле специалист ошибся. Скала руководил «Спартаком в сезоне-2004, но не доработал до конца чемпионата. На момент его отставки красно-белые занимали восьмое место. После «Спартака» Невио Скала уже не возглавлял ни один клуб.

Невио Скала сделал себе тренерское имя в «Парме», где работал с 1989 по 1996 год. Команда под его руководством показывала интересный футбол, дважды забиралась в призы чемпионата Италии, а также выиграла Кубок УЕФА.

